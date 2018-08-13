В России появится Ту-95МСМ

«Контракт на создание глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ уже заключен», — сказали там.

Подробности и сроки работ по глубокой модернизации самолета не раскрываются. В компании уточнили, что к концу 2018 года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.