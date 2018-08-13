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РКС разработают новые сервисы на основе технологий спутниковой навигации системы ГЛОНАСС
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РКС разработают новые сервисы на основе технологий спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») разрабатывает новые сервисы на основе технологий спутниковой навигации системы ГЛОНАСС, говорится в сообщении на сайте холдинга.
"Многое предстоит сделать для развития и применения системы ГЛОНАСС. В РКС разрабатываются новые сервисы на основе технологий спутниковой навигации. Уже сегодня создается Национальная сеть высокоточного позиционирования, которая станет одной из крупнейших в мире. Будет налажена система производства и дистрибуции оборудования и запущен портал для потребителей услуг высокоточной навигации", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что РКС внедряет информационные технологии, позволяющие формировать цифровые двойники изделий, управлять всеми стадиями их создания в режиме реального времени. «Специалисты холдинга завершают разработку основного программного обеспечения, внедрение которого в комплексе с развертыванием новой ИТ-инфраструктуры позволит организовать работу в едином информационном пространстве. Завершается создание программного обеспечения для ведения единой базы данных электрорадиоизделий», — говорится в сообщении.
"Среди основных задач, стоящих перед всей отраслью, — унификация элементной базы, приборов для космических аппаратов, программного обеспечения. Именно на РКС лежит ответственность за организацию этой работы. О каких бы новых проектах ни шла речь — от строительства второй очереди космодрома Восточный, разворачивания на нем инфраструктуры для пилотируемых запусков до подготовки научно-технического задела для создания аппаратуры нового поколения — осуществление этих планов невозможно без использования и увеличения потенциала космического приборостроения", — говорится в сообщении.
Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.
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