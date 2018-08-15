Российский «самолет-невидимка» Су-57 против Су-35: какая машина лучше?

Похоже, русские прекрасно понимают, что первоначальная версия Су-57 не даст особых преимуществ по сравнению с Су-35. Москва намерена закупить всего 12 самолетов Су-57 с двигателями АЛ-41Ф1.

Самолет компании «Сухой» Су-35С, ставший усовершенствованным вариантом советского Су-27, является самым боеспособным истребителем из числа находящихся на вооружении в российской армии. Су-35 в основе своей создавался как истребитель завоевания превосходства в воздухе, но он также обладает прекрасными характеристиками штурмовика.

Программа создания Су-35С берет свое начало с замысла советских ВВС по разработке модернизированного варианта Су-27 под названием Су-27М. Но когда в 1991 году распался Советский Союз, а в обретшей независимость новой России наступил период экономических трудностей и хаоса, финансирование программы Су-27М прекратили. Но компания «Сухой» продолжала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в надежде на получение экспортных заказов. В декабре 2003 года конструкторское бюро компании пришло к выводу, что ему нужно полностью переделать планер Су-27, чтобы повысить конкурентоспособность своей машины на мировом рынке истребителей. Первый прототип нового самолета, получивший название Т-10БМ, совершил пробный полет 18 февраля 2008 года.

Боевой образец Т-10БМ вначале получил наименование Су-35БМ для экспортного рынка. Позже ВВС России стали принимать его на вооружение под названием Су-35С. Для российской авиации это промежуточное решение, позволяющее дождаться появления самолета Су-57 ПАК ФА. Российское правительство решило поставить Су-35 в войска только после войны с Грузией в 2008 году, когда стало очевидно, что Москве надо срочно реформировать и модернизировать те быстро ветшающие остатки Советской Армии, которые ей удалось сохранить. В результате Кремль в 2009 году разместил заказ на 48 новых истребителей Су-35С, и этот самолет занял важное место в Государственной программе вооружения на 2011-2020 годы.

Если сравнивать Су-35С с Су-27, то следует отметить его новый и довольно легкий планер, усовершенствованные двигатели с трехмерным вектором тяги, мощное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также каналы передачи данных. Внешне Су-35 очень похож на Су-27, но это по сути дела абсолютно новый самолет. Здесь уместно сравнение первоначальной модели F/A-18A «Хорнет» компании «Макдоннел Дуглас» с современным F/A-18E/F в версии «Блок II» или «Блок III». На самом деле, Су-35 оказался настолько хорош, что многие российские военачальники задумались о том, стоит ли тратить время и деньги на Су-57.

Истребитель пятого поколения Су-57 является первой постсоветской попыткой России создать совершенно новый боевой самолет. Конструкторы отказались от старого планера «сушки», но использовали в новой модели те системы, что были разработаны для Су-35. Надо сказать, что именно планер Су-57 стал самым серьезным усовершенствованием, потому что он обладает некоторыми характеристиками малозаметности. Но у нового Су-57 довольно мало усовершенствований в авионике. Можно отметить новую активную фазированную антенную решетку и новую антенну диапазона сверхвысоких частот для РЛС «Белка», взятой с Су-35. А в остальном у Су-57 такие же приборы обнаружения и оружие, как и у его предшественников. Даже мощные двигатели Су-57 АЛ-41Ф1 компании «Сатурн» с форсажной камерой, и те являются модификацией двигателей Су-35 АЛ-41Ф1С. Достаточно мощная силовая установка появится у Су-57 лишь тогда, когда будут созданы и испытаны турбины под названием «Изделие 30» с тягой 19 000 кгс.

Похоже, русские прекрасно понимают, что первоначальная версия Су-57 не даст особых преимуществ по сравнению с Су-35. Москва намерена закупить всего 12 самолетов Су-57 с двигателями АЛ-41Ф1. Когда же у Су-57 появится новый двигатель, Кремль может приобрести не менее 60 таких самолетов. Но с учетом огромных затрат и незначительных улучшений в характеристиках по сравнению с Су-35 русские вряд ли сделают ПАК ФА главной машиной своих военно-воздушных сил. Намного вероятнее, что Москва будет и дальше совершенствовать свои самолеты Су-30СМ и Су-35С, оснащая их бортовой радиоэлектроникой с Су-57.