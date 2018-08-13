Озвучена стоимость истребителя Су-57

Первые поставки серийных истребителей Су-57 Военно-воздушным силам должны начаться совсем скоро. Между тем пока не известны летно-технические характеристики машины и ее экспортная цена.

Сейчас некоторыми подробностями программы ПАК ФА поделился российский генерал-лейтенант Юрий Сушков. «Такой самолет, как Су-57, Су-35, цена его приближается к двум миллиардам рублей. Молодой летчик должен очень ответственно и аккуратно относиться к этой технике. Он должен четко выполнять все требования по безопасности полетов. Он должен быть дисциплинированным», — отметил военный в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Речь, вероятно, идет о стоимости самолета для российских ВВС. Можно почти не сомневаться, что при экспортных поставках (если они будут) цена машины окажется несоизмеримо выше. Ранее, например, появилась информация, что новый российский истребитель поколения 4+ Су-35 не станет «дешевой альтернативой» американскому F-35: стоимость каждой поставленной Китаю машины — примерно 104 миллиона долларов, в то время как цена F-35A равна порядка 90 миллионов долларов за единицу.

©КнААЗ

Наиболее концептуально близкий к Су-57 американский истребитель пятого поколения F-22 стоил около 150 миллионов долларов: его производство уже завершено. Следует также отметить высокую стоимость новых европейских истребителей четвертого поколения. Так, цена французского Dassault Rafale может достигать 120 миллионов долларов, хотя это не истребитель пятого поколения — во всяком случае, в рамках общепринятой классификации.

F-22 / ©USAAF

Выполненный в рамках программы ПАК ФА прототип истребителя Су-57 совершил первый полет в 2010 году. Произведено десять летных прототипов и три прототипа для наземных испытаний. Последние из этих машин приближены к серийной версии.

Напомним, в июне 2018 года стало известно о заключении первого контракта на поставки Су-57. В рамках него военные должны получить двенадцать истребителей. Массовая поставка в ВВС новых машин начнется уже после испытаний так называемого двигателя второго этапа. Предположительно, он обеспечит самолету летно-технические характеристики истребителя пятого поколения. Начало полномасштабного производства ожидают приблизительно в середине 2020-х, хотя сроки еще могут сдвинуть.