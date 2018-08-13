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Челябинцев порадуют малошумными бомбардировщиками над городом
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Челябинцев порадуют малошумными бомбардировщиками над городом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В сентябре на челябинскую авиабазу Шагол прибудут первые поступившие на вооружение Центрального военного округа многофункционные истребители-бомбардировщики Су-34 с пониженным уровнем шума, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Уже до конца 2018 года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка в Челябинске на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Эти машины поступят на постоянное базирование в столицу Южного Урала во второй гвардейский бомбардировочный авиационный полк 14-й Смоленской Краснознаменной армии из Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке и частично заменят бомбардировщики Су-24. Летчики 10 новых машин уже прошли переобучение. Сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета воздушного судна без дозаправки до четырех тысяч километров, максимальная скорость — до тысячи 900 километров в час, полезная боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 почти в два раза ниже, чем у Су-24.
Военный аэродром Шагол сегодня расположен в городской черте Челябинска и жители неоднократно жаловались на постоянный шум от низко летящих боевых самолетов. Особое недовольство южноуральцев вызывают ночные полеты бомбардировщиков над спальными районами Челябинска.
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