Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход БДК «Николай Фильченков» через минные заграждения в рамках учения

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.

В рамках проведения двустороннего ротного тактического учения морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход через минные заграждения условного противника большого десантного корабля (БДК) « Николай Фильченков ».

Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота выполнили погрузку личного состава и техники на БДК с целью высадки морского десанта на незнакомое побережье и проведения боя с условным противником.

В ходе проводки за тралами экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» выполнил задачу по очистке фарватера от противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения большому десантному кораблю с группой морского десанта на борту.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе учения были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.