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Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход БДК «Николай Фильченков» через минные заграждения в рамках учения
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Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход БДК «Николай Фильченков» через минные заграждения в рамках учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.
В рамках проведения двустороннего ротного тактического учения морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход через минные заграждения условного противника большого десантного корабля (БДК) «Николай Фильченков».
Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота выполнили погрузку личного состава и техники на БДК с целью высадки морского десанта на незнакомое побережье и проведения боя с условным противником.
В ходе проводки за тралами экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» выполнил задачу по очистке фарватера от противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения большому десантному кораблю с группой морского десанта на борту.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе учения были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.
В соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения в период с 1 по 15 августа проводит двусторонние ротные тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани. В общей сложности в них принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 600 единиц военной техники.
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