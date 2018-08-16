Видео: «Адмирал Григорович» впервые отстрелялся крылатыми ракетами

Новейший российский фрегат «Адмирал Григорович» впервые выполнил запуск крылатых ракет «Калибр-НК». Пуск ракет состоялся в акватории полигона на Черном море. Ракетный залп на видео сняли ТК «Звезда»

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, корабль-мишень находилась на расстоянии 74 километров от фрегата. Судя по данным объективного контроля цель была уничтожена.

Напомним, что «Адмирал Григорович» — головной сторожевой корабль проекта 11356. Корабли данного проекта имеют небольшие размеры, хорошую мореходность и очень мощное вооружение.

Основной ударный комплекс — это восемь ракетных пусковых установок комплекса «Калибр-НК». ПВО корабля состоит из 36 ракет зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», двух установок зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик» или «Палаш».

Особо стоит сказать о 100-мм артиллерийской установке А-190. В своем калибре это самая скорострельная морская пушка в мире. Она производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 20 километров с высокой вероятностью поражения.

Фрегат также имеет очень мощную систему радиоэлектронной борьбы, которая защищает его от высокоточных ракет противника. Фрегат может нести на борту противолодочный вертолет Ка-27ПЛ или вертолет дальней радиолокационной разведки Ка-31.