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Новейший фрегат «Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот
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Новейший фрегат «Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
29 июля с.г. экипаж фрегата принял участие в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Третий серийный фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», начал выполнение задач межфлотского перехода с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе.
Корабль входит в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота.
29 июля с.г. экипаж фрегата принял участие в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Также, в составе межфлотском группировки, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов фрегат «Адмирал Макаров» принял участие в плановых учениях в полигонах боевой подготовки Балтийского моря, в ходе которых экипажи отработали эпизоды по противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороне и высадке морского десанта на необорудованное побережье.
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