Новейший фрегат «Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот

29 июля с.г. экипаж фрегата принял участие в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Третий серийный фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», начал выполнение задач межфлотского перехода с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе

Корабль входит в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота.

29 июля с.г. экипаж фрегата принял участие в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Также, в составе межфлотском группировки, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов фрегат «Адмирал Макаров» принял участие в плановых учениях в полигонах боевой подготовки Балтийского моря, в ходе которых экипажи отработали эпизоды по противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороне и высадке морского десанта на необорудованное побережье.