Морская авиация Черноморского флота отмечает День ВВС России

Перед военнослужащими с концертной программой выступят творческие коллективы Крымского полуострова.

Морская авиация Черноморского флота отмечает День Военно-воздушных сил России

В воинских частях морской авиации ЧФ проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню ВВС. Перед военнослужащими с концертной программой выступят творческие коллективы Крымского полуострова.

День Военно-воздушных сил России ежегодно отмечается 12 августа. По Указу Президента Российской Федерации от 30 апреля 2006 года День ВВС получил статус официального праздника. В этот день граждан призывают почтить память ушедших военнослужащих и выразить благодарность тем, кто продолжает защищать родину.