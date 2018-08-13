Морская авиация Черноморского флота отмечает День ВВС России 

Перед военнослужащими с концертной программой выступят творческие коллективы Крымского полуострова.
Морская авиация Черноморского флота отмечает День Военно-воздушных сил России.
В воинских частях морской авиации ЧФ проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню ВВС. Перед военнослужащими с концертной программой выступят творческие коллективы Крымского полуострова.
День Военно-воздушных сил России ежегодно отмечается 12 августа. По Указу Президента Российской Федерации от 30 апреля 2006 года День ВВС получил статус официального праздника. В этот день граждан призывают почтить память ушедших военнослужащих и выразить благодарность тем, кто продолжает защищать родину.