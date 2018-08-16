Фрегат «Адмирал Григорович» впервые запустил «Калибры» в Черном море

По данным пресс-службы ЧФ, ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль условного противника, на удалении 40 морских миль — примерно 80 километров. Точное попадание «Калибра» в мишень зафиксировали беспилотники.

Хотя новейший ракетный комплекс неоднократно доказывал свою исключительную меткость, в том числе уничтожая объекты террористов в Сирии , перед учебными стрельбами адмиралы подстраховались. По их приказу, морской полигон закрыли для судоходства, а вокруг него зону безопасности обеспечивали 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Вообще с «Калибрами» местные военные моряки обращаться умеют. Это они продемонстрировали в той же Сирии. Ровно два года назад из восточной части Средиземного моря малые ракетные корабли ЧФ «Зеленый Дол» и «Серпухов» ударили тремя «Калибрами» по объектам запрещенной в нашей стране "Джебхат ан-Нусры" . Были уничтожены командный пункт и база боевиков в районе населенного пункта Дар-Тааза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

В сентябре прошлого года лодка Черноморского флота «Великий Новгород» выпустила ракеты из подводного положения по опорным пунктам, скоплению живой силы, бронетехники и складам террористов в провинции Идлиб . Тогда «Калибры» поразили цели почти с 300 километров.

Но в мирной жизни и в мирной обстановке, на домашнем морском полигоне экипажи черноморских кораблей, повторимся, никогда прежде не стреляли. Теперь и эту страницу освоения нового ракетного комплекса «Кинжал» они перевернули.

Точность попадания «Калибра» по цели одинаково высокая на дистанции в 300 километров и на удалении 2500 км Между тем из Крыма в Средиземноморье на боевую службу отправился новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Он всего лишь полтора месяца назад вошел в состав Черноморского флота и тоже вооружен «Калибрами».

Корабль относится к тому же проекту, что и упомянутые «Зеленый Дол» и «Серпухов». После участия в сирийской операции эти корабли перевели на Балтику. А экипаж «Вышнего Волочка» будет отстаивать российские интересы в южных морях. Тем более что для этого у него есть соответствующее вооружение.

Известно, что ракеты «Калибр» способны летать в широком диапазоне скоростей: от дозвуковых до втрое превышающих скорость звука. При этом точность их попадания по цели что на дистанции 300 километров, что на 2500 км одинаково высокая.

Кроме того, разработчики утверждают, что эта ракета способна преодолевать любую систему ПВО и ПРО. Ее основной полет проходит на высоте от 50 до 150 метров. Но при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров и наносит удар, который фактически невозможно предотвратить и тем более парировать.

Бортовой комплекс управления ракетным «Калибром» построен на базе автономной инерциальной навигационной системы.

А наведение на конечном участке траектории полета ракеты осуществляется при помощи помехозащищенных активных радиолокационных головок самонаведения.