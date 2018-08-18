«Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами начал переход в Черное море 

Новейший фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту начал переход к месту постоянной дислокации — в Севастополь. После принятия его в состав Черноморского флота в конце декабря прошлого года, боевой корабль все это время находился в Балтийском море.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, третий фрегат серии 11356 выполняет задачи межфлотского перехода из Балтийского моря в Черное, пишет ТАСС. «Адмирал Макаров» построили и спустили на воду на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Он прошел все необходимые испытания, участвовал в Главном военно-морском параде 2018 года в Санкт-Петербурге. И теперь отправляется к месту службы.
"Адмирал Макаров" — сторожевой корабль, входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его водоизмещение — 4 тысячи тонн. Экипаж 180 человек, из которых 18 офицеров и двадцать — морские пехотинцы. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», другими видами оружия. Может нести на борту палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.