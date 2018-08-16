«Адмирал Григорович» впервые применил ракеты «Калибр» в Черном море

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в составе которого находится фрегат, это оказалось первой ракетной стрельбой, выполненой комплексом «Калибр» с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря в рамках плановой боевой подготовки.

При этом морской полигон во время ракетных стрельб закрыли для судоходства.

Мишень, имитировавшая вражеский корабль, располагалась на расстоянии около 40 морских миль или 80 километров от «Адмирала Григоровича». О том, что цель была поражена, свидетельствуют данные беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море вошел американский эсминец Carney, вооруженный ракетами Tomahawk и Harpoon.