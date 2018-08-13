Новый вредонос для IoT-устройств атакует системы спутниковой связи на самолетах

Исследователи безопасности из компании IOActive сообщили о нескольких уязвимостях в системах спутниковой связи SATCOM, позволяющих удаленным злоумышленникам перехватить управление оборудованием на борту коммерческих самолетов, орбитальных станций и морских судов.

«Сотни коммерческих самолетов от авиакомпаний, таких как Southwest, Norwegian и Icelandair, затронуты данными проблемами. Сегодня все еще можно найти суда, которые подключены к интернету, что делает их уязвимыми для атак», — отметили специалисты.

Многие обнаруженные уязвимости представляют собой бэкдоры, небезопасные протоколы и проблемы с неправильной конфигурацией сети. По словам экспертов, в случае успешной эксплуатации проблем хакеры могут взломать оборудование на военной технике и раскрыть местоположение войск. Кроме того, изучив летную развлекательную систему одного из воздушных суден, исследователи выявили бэкдор на спутниковом модемном модуле самолета (MDU) и публичный IP, пытающийся подключиться к службе Telnet.