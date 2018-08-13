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Новый вредонос для IoT-устройств атакует системы спутниковой связи на самолетах
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Новый вредонос для IoT-устройств атакует системы спутниковой связи на самолетах 

SecurityLab.ru 28 минут назад
Исследователи безопасности из компании IOActive сообщили о нескольких уязвимостях в системах спутниковой связи SATCOM, позволяющих удаленным злоумышленникам перехватить управление оборудованием на борту коммерческих самолетов, орбитальных станций и морских судов.
«Сотни коммерческих самолетов от авиакомпаний, таких как Southwest, Norwegian и Icelandair, затронуты данными проблемами. Сегодня все еще можно найти суда, которые подключены к интернету, что делает их уязвимыми для атак», — отметили специалисты.
Многие обнаруженные уязвимости представляют собой бэкдоры, небезопасные протоколы и проблемы с неправильной конфигурацией сети. По словам экспертов, в случае успешной эксплуатации проблем хакеры могут взломать оборудование на военной технике и раскрыть местоположение войск. Кроме того, изучив летную развлекательную систему одного из воздушных суден, исследователи выявили бэкдор на спутниковом модемном модуле самолета (MDU) и публичный IP, пытающийся подключиться к службе Telnet.
«Модуль был связан со скомпрометированным маршрутизатором из Аргентины. Как выяснилось в ходе анализа, маршрутизатор был частью ботнета Gafgyt IoT», — отметили специалисты.
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