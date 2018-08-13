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Расчеты модернизированных ЗРС С-300 в ходе планового учения в Калининградской области уничтожили условных нарушителей воздушной границы
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Расчеты модернизированных ЗРС С-300 в ходе планового учения в Калининградской области уничтожили условных нарушителей воздушной границы 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Роль условного нарушителя выполнили истребители Су-30СМ и Су-27 морской авиации Балтийского флота.
На одном из полигонов в Калининградской области прошло плановое тактическое учение с соединением противовоздушной обороны Балтийского флота по охране воздушного пространства.
В ходе практической части мероприятия расчетами модернизированных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили истребители Су-30СМ и Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Находясь на марше в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы «противника». В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала условных диверсантов. После прибытия в район военнослужащие отработали нормативы по развертыванию ЗРС С-300, поиску, классификации и сопровождению учебных целей.
В завершение мероприятия расчетами ЗРС С-300 были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.
В общей сложности в мероприятии принимали участие более 50 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц военной техники.
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