Морпехи ЧФ ведут погрузку бронетехники на БДК: кадры учепний

Экипаж БДК «Н. Фильченков» и морская пехота Черноморского флота выполнили погрузку морского десанта и начали переход в район учений.

Погрузка проведена в рамках начального этапа двустороннего ротного тактического учения.

В твиндек БДК «Н. Фильченков» загрузились более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 14 бронетранспортёров БТР-82А и более 150-ти военнослужащих морской пехоты.

По замыслу учения, подразделения морского десанта ЧФ выйдут на плав из твиндека БДК «Н. Фильченков», затем высадятся на незнакомое побережье и проведут бой с условным противником.