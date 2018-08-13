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Морпехи ЧФ ведут погрузку бронетехники на БДК: кадры учепний
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Морпехи ЧФ ведут погрузку бронетехники на БДК: кадры учепний 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж БДК «Н. Фильченков» и морская пехота Черноморского флота выполнили погрузку морского десанта и начали переход в район учений.
Погрузка проведена в рамках начального этапа двустороннего ротного тактического учения.
В твиндек БДК «Н. Фильченков» загрузились более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 14 бронетранспортёров БТР-82А и более 150-ти военнослужащих морской пехоты.
По замыслу учения, подразделения морского десанта ЧФ выйдут на плав из твиндека БДК «Н. Фильченков», затем высадятся на незнакомое побережье и проведут бой с условным противником.
Двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани проходят с 1 по 15 августа. В маневрах принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих.
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