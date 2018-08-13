БДК «Николай Фильченков» и морская пехота ЧФ начали переход в район проведения двустороннего ротного тактического учения

По замыслу мероприятия, подразделения морского десанта Черноморского флота выйдут на плав из твиндека большого десантного корабля, высадятся на незнакомое побережье и проведут бой с условным противником.

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выполнили погрузку морского десанта и боевой техники на большой десантный корабль (БДК) « Николай Фильченков » и начали переход в район проведения двустороннего ротного тактического учения.

В твиндек БДК было погружено более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 14 бронетранспортёров БТР-82А, а также свыше 150 военнослужащих.

По замыслу учения, подразделения морского десанта ЧФ выйдут на плав из твиндека БДК «Николай Фильченков», высадятся на незнакомое побережье и проведут бой с условным противником.

Двустороннее тактическое учение проводится с 1 по 15 августа на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии Крыма и Кубани, в соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова

В мероприятии принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц военной техники.