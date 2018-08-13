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Разведчики российской военной базы в Армении отрабатывают задачи в горах Осетии
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Разведчики российской военной базы в Армении отрабатывают задачи в горах Осетии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью занятий является высокогорная местность, влияющая на физические показатели обучаемых и баллистические характеристики стрелкового и специального оружия.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении совершили передислокацию на высокогорный полигон Дарьял (Северная Осетия) для отработки горно-альпинистских действий в незнакомой местности.
В ходе горно-альпинистской подготовки разведчики будут отрабатывать задачи по организации наблюдательных постов, секретов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, способы и приемы маскировки в горно-скалистой местности с использованием современного комплекса управления, разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, горной экипировки и снаряжения.
Квалифицированные инструкторы по горной подготовке научат военнослужащих на практике правильно перемещаться по горным склонам, преодолевать скальные участки, природные и водные препятствия, осуществлять воздушные переправы и проводить эвакуацию раненых с использованием специального современного горного снаряжения, подручных и естественных предметов.
Особенностью проведения занятий на полигоне Дарьял является высокогорная местность, достигающая высоты до 3 тыс. метров над уровнем моря, влияющая на физические показатели обучаемых и баллистические характеристики стрелкового и специального оружия, применяемого при обучении.
Завершится подготовка более 100 разведчиков из Закавказья на полигоне Дарьял контрольными занятиями и состязаниями среди разведывательных подразделений ЮВО.
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