Танкисты ЮВО уничтожили танки условного противника в ночное время под Волгоградом

Стрельба велась по целям, имитирующим появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , на полигоне Прудбой выполнили боевые стрельбы штатными выстрелами из 125-мм пушки танка Т-90А со сменой огневой позиции для стрельбы из пулемета по появляющимся и движущимся целям в ночное время. В ходе занятий отрабатывалось слаживание действий экипажей в полевых условиях.

Стрельба велась по целям, имитирующим появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

Средняя дальность до мишеней, по которым было совершено более 100 выстрелов, составила от 400 до 2200 м.

Всего к стрельбам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 танков соединения.