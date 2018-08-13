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Танкисты ЮВО уничтожили танки условного противника в ночное время под Волгоградом
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Танкисты ЮВО уничтожили танки условного противника в ночное время под Волгоградом 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Стрельба велась по целям, имитирующим появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.
Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне Прудбой выполнили боевые стрельбы штатными выстрелами из 125-мм пушки танка Т-90А со сменой огневой позиции для стрельбы из пулемета по появляющимся и движущимся целям в ночное время. В ходе занятий отрабатывалось слаживание действий экипажей в полевых условиях.
Стрельба велась по целям, имитирующим появляющийся танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.
Средняя дальность до мишеней, по которым было совершено более 100 выстрелов, составила от 400 до 2200 м.
Всего к стрельбам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 танков соединения.
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