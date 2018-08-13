Ликвидатор авианосцев: как гиперзвуковое оружие изменит войны будущего

В новейшей истории передовые образцы вооружения неоднократно меняли баланс сил и заставляли примириться с изменившейся реальностью.

Ситуация, связанная с «обнулением» некоторых традиционных видов вооружения гиперзвуковыми ракетами, заставила большинство государств активно взяться за технологии, освоить которые в полной мере на данный момент смогли только в России

Вымирающий вид После ввода в строй первого атомного авианосца USS Enterprise Военно-Морские Силы США надолго оказались в более выгодном положении относительно любой другой страны. К середине «холодной войны» у американских военных появился уникальный корабль, способный доставить несколько десятков истребителей с ракетным вооружением, в том числе и ядерным, практически в любую точку мирового океана. Однако к развертыванию авианосной ударной группировки в Советском Союзе готовились давно и вполне успешно — целое семейство противокорабельных ракет, таких, как П-15 «Термит», П-70 «Аметист» и многие другие средства поражения разрабатывались с учетом гарантированного уничтожения не только корабля-носителя авиации потенциального противника, но и группы прикрытия, состоящей из надводных кораблей.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать — эсминцы ВМС США довольно быстро начали «обрастать» средствами защиты. Постепенно надводные корабли, прикрывающие авианосцы, стали оснащать современными РЛС, боевыми цифровыми системами сбора и обработки информации, позволяющих использовать для целеуказания палубные самолеты ДРЛО, а также ракетными и скорострельными артиллерийскими комплексами для отражения атаки. Однако и эту волну модернизации американских кораблей советские ученые нивелировали ассиметрично. Избегая многомиллионных вложений, отечественными учеными был создан дешевый в производстве ракетный двигатель, способный увеличить скорость противокорабельных ракеты с тысячи с небольшим километров в час до трех чисел Маха.

Выбор в пользу сверхзвуковых крылатых ракет, способных проломить стальной корпус авианосца и «выйти с другой стороны» благодаря одной только кинетической энергии оказался верным — традиционных средств обороны на кораблях сопровождения перестало хватать для нейтрализации угрозы, и авианосные ударные группы оказались под угрозой уничтожения.

«Несколько раз ученые пытались проводить анализ боевой эффективности средств поражения по этой теме, с математическими расчетами, с поправками на типы ракет и много другое. Было установлено, что такими ракетными комплексами, как, например, П-700 «Гранит» в обычном боевом оснащении, для уничтожения авианесущего корабля требуется от 5 до 7 попаданий. Если боевая часть ядерная — само собой, этот показатель уменьшается до единицы, при условии прямого попадания», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Дмитрий Корнев

Равнение на успех

После того, как президент России Владимир Путин провел презентацию новейших видов вооружений в рамках послания Федеральному Собранию, технологическое отставание в области разработки гиперзвукового оружия целого ряда стран стало очевидно, и оказавшись в позиции догоняющих, мировые державы форсировали работы по этому направлению. Сильнее других забеспокоились американские военные — несмотря на то, что гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель в качестве экспериментального изделия американскими учеными был давно разработан и относительно успешно испытан, до полноценного, готового к боевой работе изделия дело так и не дошло.

Чего не скажешь о разработчиках вооружений из Поднебесной — в начале августа китайские военные совместно с учеными провели испытания гиперзвукового комплекса Xingkong-2 («Звездное небо»). Согласно официальным сообщениям китайских СМИ, подлетная скорость Xingkong-2 к цели может составлять не менее 7344 километров в час. Эксперты и отставные военные тут же отметили, что испытательный пуск такого изделия не символизирует готовность к принятию на вооружение, и служит скорее поводом собрать еще больше данных и ускорить разработку. В то же время китайские эксперты отметили, что получить полноценный образец гиперзвукового оружия, который можно отправлять в серийное производство, НОАК сможет получить лишь через три года.

«При этом есть разные варианты боевого оснащения — как в виде гиперзвукового глайдера и боевой части баллистической ракеты, так и авиационный комплекс, носителем которого станут самолеты стратегической авиации», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Василий Кашин

По его словам, авиационный гиперзвуковой комплекс в КНР создается на базе баллистической твердотопливной ракеты средней дальности DF-21, которую для удобства использования адаптируют к стратегическим ракетоносцам H-6. Ответная реакция на испытания китайской гиперзвуковой ракеты не заставила себя ждать — американский военный эксперт Джордж Дворски, просчитавший максимальную скорость ракет-перехватчиков и проанализировавший состав системы противоракетной обороны США пришел к выводу, что на применение таких средств поражения Соединенным Штатам ответить нечем — боевые возможности ПРО сильно ограничены, а эффективного плана по перестройке средств обнаружения и создания противоракет, основанных на новых физических принципах, в США не существует.

Баланс сил На протяжении многих лет эксперты в области геополитики и безопасности отмечали, что именно с КНР у Соединенных Штатов могут в ближайшем будущем возникнуть серьезные экономические споры, резкий переход которых в военную плоскость может осуществиться в самой напряженной точке входа в конфликт — Южно-Китайском море, которое в Минобороны США расценивают едва ли не зоной исключительных интересов Америки. Ключевой инструмент для проецирования силы в случае с КНР, равно как и во всех других случаях, остается прежним — при отказе от «правильного» пути развития государства, или в случае возникновения принципиального международного спора, в непосредственной близости от морских границ КНР могут появиться американские авианосные ударные группы.

Ближайшее ударное крыло находится совсем рядом — в Японии расквартированы части и подразделения 7-го флота ВМС США, в состав которого помимо крейсеров, эсминцев с управляемым ракетным оружием и трех многоцелевых подлодок входит авианосец USS George Washington. Однако вся мощь Америки уже оказалась бесполезной — новость о постановке на боевое дежурство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» уже оказала отрезвляющий эффект на американских военных, а эксперты в области международной безопасности резко поменяли собственное мнение и высказывают сдержанные предположения о том, что США не сможет второй раз применить тот же способ давления, что был ранее испробован на КНДР

«Все дело в том, что групповой пуск гиперзвуковых ракет с пяти-шести бортов — это приговор для ударной группы кораблей. Бортовая электроника эсминцев и крейсеров ВМС США имеет ограниченный функционал, и на протяжении десятилетий принципиальных научных решений в этой области не применили. Единственным успешным средством противодействия можно считать ракеты-перехватчики SM-6, но их функционала для маневрирующих блоков и гиперзвуковых ракет недостаточно. По большому счету, уже несколько лет США вполне официально не в состоянии воевать с технически оснащенным противником», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» кандидат технических наук, инженер-проектировщик аэрокосмических систем Сергей Утехин.

Эксперты отмечают, что по истечение некоторого времени, уже после того, как первые образцы гиперзвукового оружия будут переоснащены на современные системы навигации и энергетические установки, вопрос применения авианосных групп американскими ВМС будет всерьез обсуждаться только в тех случаях, когда речь идет о боевых действиях в отношении более слабого (как экономически, так и технически) противника. Парадоксальная ситуация с уязвимостью авианосных групп США перед гиперзвуковым оружием может привести к тому, что в ближайшее время убрать из уравнения полномасштабного военного конфликта уникальные боевые корабли помимо России, сможет еще и Китай. А в том случае, если гиперзвуковое оружие будет продаваться на экспорт, список стран, способных остановить любое вторжение с применением эсминцев или авианосцев, будет значительно расширен.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.