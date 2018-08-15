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Зенитчики ЮВО «уничтожили» самолет «противника» под Волгоградом
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Зенитчики ЮВО «уничтожили» самолет «противника» под Волгоградом 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В роли учебной воздушной цели выступал бомбардировщик Су-24М.
Подразделения ПВО Южного военного округа в Волгоградской области обнаружили и «уничтожили» самолет условного противника в ходе тренировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении сказано, что в роли учебной воздушной цели действовал бомбардировщик Су-24М, вылетевший с аэродрома под Волгоградом.
Силы и средства ПВО соединения при вхождении самолета в зону их ответственности своевременно засекли скоростную воздушную цель, и после определения ее характеристик и принадлежности зенитчики условно поразили бомбардировщик из ЗРК «Тор», «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска-М».
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