Зенитчики ЮВО «уничтожили» самолет «противника» под Волгоградом

В роли учебной воздушной цели выступал бомбардировщик Су-24М.

Подразделения ПВО Южного военного округа в Волгоградской области обнаружили и «уничтожили» самолет условного противника в ходе тренировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что в роли учебной воздушной цели действовал бомбардировщик Су-24М, вылетевший с аэродрома под Волгоградом

Силы и средства ПВО соединения при вхождении самолета в зону их ответственности своевременно засекли скоростную воздушную цель, и после определения ее характеристик и принадлежности зенитчики условно поразили бомбардировщик из ЗРК «Тор», «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска-М».