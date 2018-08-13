В Волгоградской области зенитчики ЮВО обнаружили и уничтожили самолет условного противника в ходе тренировки по управлению огнем

Боевые расчеты своевременно засекли скоростную воздушную цель и условно поразили её из зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10» и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М».

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , обнаружили и уничтожили самолет условного противника в ходе тренировки по управлению огнем.

Роль учебной воздушной цели исполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, вылетевший с аэродрома под Волгоградом

Силы и средства ПВО соединения при влете самолета в зону ответственности были приведены в повышенную боевую готовность.

Боевые расчеты своевременно засекли скоростную воздушную цель с помощью радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 км и удалении до 300 км.

После определения характеристик и принадлежности цели военнослужащие условно поразили её из зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10» и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М».