США бьют по Т-90 и БМП-3

Американцы всегда уделяли повышенное внимание изучению характеристик отечественных вооружений и военной техники. Натовские учения с привлечением советских и российских самолетов и бронемашин позволяют придать манёврам реалистичность, а также политически продемонстрировать «планы России по вторжению» в Европу. Между тем, советские и российские военные никогда публично не уничтожали технику потенциального противника, в том числе из-за ограниченных возможностей получить трофеи в товарном количестве.

В интересах армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс) десятки старых танков серии М48 были переделаны в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3 — для обозначения противника (сил OPFOR — Opposing Force) в ходе двухсторонних учений, передаёт военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Бронемашины в рамках программы BMP-Surrogate (BMP-S) могут использоваться как с экипажем, так и в безэкипажном варианте с телеуправлением.

Блог уточняет, что переделывались именно танки серии М48, а не М60А3, как сообщили ряд ресурсов со ссылкой на военные источники. Работы были начаты в 1997 году, переоборудование производилось в 2000—2002 финансовых годах. Причём одной из главных целей программы BMP-S было создание достоверных ходовых макетов БМП-3 как техники потенциального противника в рамках программы войсковых испытаний американского разведывательно-боевого вертолёта Boeing—Sikorsky RAH-66 Comanche и отработки кассетных самонаводящихся противотанковых суббоеприпасов Brilliant Anti-Armor SubMunition. После аннулирования обеих этих проектов изготовленные образцы BMP-S, видимо, использовались в OPFOR. В 2008—2009 годах США также получили с Украины две настоящие БМП-3, из числа шести машин, доставшихся Украине после распада СССР: три БМП-3 находились на 1991 год в составе матчасти Киевского танкового инженерного училища, и три — в составе матчасти Киевского общевойского командного училища, напоминает bmpd. Ранее также сообщалось о капитальном ремонте 14 бронетранспортёров M113A3 для придания их визуальной схожести с советско-российскими БМП-2, замечает сайт Defence blog.

Подобные проекты в США — не редкость ещё со времен холодной войны, когда в американский национальный учебный центр Форт-Ирвин (в 160 км от Лос-Анджелеса ) свозили для «тренировок» советскую технику, полученную на Ближнем Востоке. Широко известны и учения, которые в своё время проводили США: в качестве эскадрильи-«агрессора» выступали американские самолёты, но в советском камуфляже с красными звёздами, а их лётчики имитировали советскую тактику воздушного боя.

News.ru/Сергей Булкин

Су-27 Сейчас страны Североатлантического альянса в ходе учений активно используют российский камуфляж и технику для моделирования «вторжения России». Так, в 2016 году на учениях британских военнослужащих на полигоне Salisbury Plain в качестве техники потенциального противника использовались собранные в Польше T-72, а также БМП-1 и Т-54 чешского производства. В том же году на полигоне в Калифорнии танкисты вели стрельбу по макетам техники вероятного противника — российским танкам Т-80 и Т-90, БРДМ и САУ. Более того, над Невадой не раз был замечен истребитель Су-27, который проводит совместные манёвры с истребителем F-16 — три истребителя Су-27 попали в США с Украины в 2008—2009 годах.

Помимо очевидного политического подтекста задействование техники потенциального противника повышает реализм учений, психологическую подготовку и тренирует предотвращение дружественного огня: на полигон выводится не абстрактная мишень, а танк или БМП с соответствующей окраской, в воздухе также отрабатывается распознавания целей в ходе воздушного боя. Как отмечают эксперты, в СССР и России нет практики придавать технике вид натовских моделей, однако в советское время проводились соответствующие учения с реальным и полным расходом боеприпасов, когда огневому воздействую подвергались батальонные районы обороны, согласно организационно-штатной структуре армии США — расположением техники и личного состава в макетах. Поражение списанных бронемашин давало возможность военным оценить реальное воздействие боеприпасов на технику противника при схожих характеристиках брони танков и БТР.