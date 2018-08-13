Секреты переоборудования американских танков в БМП-3 раскрыли в США

Детали уникального проекта по переоборудованию американских танков в макеты российских боевых машин пехоты БМП-3 обнародовали в интернете.

Программа, в рамках которой дорабатывались средние танки M48, получила название BMP-Surrogate (BMP-S). Об этом сообщает военный блог bmpd.

Работники Арсенала армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс) переоборудовали десять танков в макеты российских БМП. С танков сняли башни, после чего на их корпуса навесили своеобразный «фасад», который сделал M48 похожими на БМП-3. По данным интернет-издания Cost of Wars, на танках также доработали систему выхлопа, чтобы сигнатура BMP-S на экранах тепловизоров была максимально приближена к российской боевой машине.

Получившиеся в итоге машины используются как с экипажем, так и без него — посредством телеуправления. Их применяют в качестве имитации бронетехники противника в ходе учений.