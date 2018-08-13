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В Литве достраивают полигон, который поможет защитить «ахиллесову пяту НАТО» рядом с Калининградом
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В Литве достраивают полигон, который поможет защитить «ахиллесову пяту НАТО» рядом с Калининградом 

Клопс.Ru 1 час назад
Американские военные инженеры завершают оборудование полигона под Казлу-Рудой в Литве. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на программу «Панорама» на литовском ТВ.
Аналитики полагают, что этот объект важен для укрепления противовоздушной обороны и защиты так называемого Сувалкского коридора. Это участок на границе Польши и Литвы, который называют ахиллесовой пятой НАТО.
На полигоне будут проводиться учения авиации по оказанию помощи сухопутным войскам. Там оборудованы единственные в Литве стрельбища миномётных тренажёров и автоматических гранатомётов.
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