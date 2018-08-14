Литва строит на деньги США военный полигон в 60 километрах от границы России 

В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщается
на сайте
Министерства обороны Литвы.
Отмечается, что авиаполигон будет находиться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил. Окончание строительства авиаполигона намечено на осень этого года. К проекту привлекли инженерное подразделение ВВС США RED HORSE. Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности. Также сообщается, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.
Кроме того, в Балтийском регионе наблюдается беспрецедентное усиление группировки Североатлантического альянса. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше утвердили на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы из-за угрозы нападения на них со стороны России.
В июне этого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна
должна быть готовой
к нападению со стороны России. «Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне», — сказала глава государства, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения на Литву со стороны России. По ее мнению, российские войска на границах Прибалтики и Польши в десять раз сильнее войск НАТО, а страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России.
Напомним, в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть
"только в воспаленном мозгу", а НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать «реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией». По словам министра, помимо размещения американских, британских, канадских, германских бригад в Прибалтике и Польше, «ведется речь о том, чтобы качественно нарастить развертывание и под сурдинку российской вымышленной и надуманной угрозы закрепить господство США через Североатлантический альянс в Европе».