Литва строит на деньги США военный полигон в 60 километрах от границы России

В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО . Об этом сообщается

на сайте

Отмечается, что авиаполигон будет находиться примерно в 60 километрах от границы с Россией . На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил. Окончание строительства авиаполигона намечено на осень этого года. К проекту привлекли инженерное подразделение ВВС США RED HORSE. Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности. Также сообщается, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.

Кроме того, в Балтийском регионе наблюдается беспрецедентное усиление группировки Североатлантического альянса. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше утвердили на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы из-за угрозы нападения на них со стороны России.

В июне этого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна

должна быть готовой

к нападению со стороны России. «Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне», — сказала глава государства, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения на Литву со стороны России. По ее мнению, российские войска на границах Прибалтики и Польши в десять раз сильнее войск НАТО, а страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России.

Напомним, в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть

"только в воспаленном мозгу", а НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать «реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией». По словам министра, помимо размещения американских, британских, канадских, германских бригад в Прибалтике и Польше, «ведется речь о том, чтобы качественно нарастить развертывание и под сурдинку российской вымышленной и надуманной угрозы закрепить господство США через Североатлантический альянс в Европе».