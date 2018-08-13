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Операторы ПЗРК «Игла» российской военной базы в Абхазии в ходе учения поразили более 10 малоразмерных воздушных целей условного противника
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Операторы ПЗРК «Игла» российской военной базы в Абхазии в ходе учения поразили более 10 малоразмерных воздушных целей условного противника 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Гудаута в условиях тумана и нулевой видимости воздушного пространства зенитчики базы оперативно отработали вопросы по обнаружению и уничтожению одиночных целей электронными пусками ракет.
Операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» российской военной базы в Абхазии в рамках двустороннего ротного тактического учения поразили более 10 малоразмерных воздушных целей условного противника.
По замыслу учения с целью проведения разведки побережья и линии обороны подразделений соединения, с находящегося в море большого десантного корабля БДК противника были запущены беспилотные летательные аппараты.
На полигоне Гудаута в условиях тумана и нулевой видимости воздушного пространства зенитчики базы оперативно отработали вопросы по обнаружению и уничтожению одиночных целей электронными пусками ракет.
Кроме того, в ночное время операторы ПЗРК успешно выполнили задачи по охране и обороне опорных пунктов и иных полевых объектов базы от нанесения воздушных бомбовых ударов с «беспилотников» условного противника.
Всего в тактических учениях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих военной базы, задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, «Оса-АКМ» и «Стрела-10». Также в РТУ на территории Абхазии принимают участие личный состав и боевые машины 4-й армии ВВС и ПВО и морской пехоты Черноморского флота.
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