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В Хабаровском крае экипажи бомбардировочной авиации ВВО провели ночную бомбардировку пунктов управления в тылу условного противника
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В Хабаровском крае экипажи бомбардировочной авиации ВВО провели ночную бомбардировку пунктов управления в тылу условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также летчики выполнили воздушные маневры, обозначающие уход из-под удара зенитных установок.
Летчики бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа уничтожили пункты управления в тылу условного противника в ходе состоявшегося летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае.
Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали ночное бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе командно-штабные машины условного противника.
Были отработаны задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки, парному заходу на цель.
Также летчики выполнили воздушные маневры, обозначающие уход из-под удара зенитных установок условного противника.
Кроме того, экипажи выполнили ночное практическое бомбометание фотоосветительных авиабомб ФОТАБ для освещения местности при ночном воздушном фотографировании с самолёта с высоты более 5 тысяч метров.
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