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В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкальском крае прошли комплексные пожарно-тактические учения
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В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкальском крае прошли комплексные пожарно-тактические учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие в составе штатных гарнизонных и внештатных пожарных команд отработали действия при тушении различных пожароопасных объектов, в частности, складов с боеприпасами, парков вооружения и военной техники.
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, прошли комплексные пожарно-тактические учения.
Военнослужащие в составе штатных гарнизонных и внештатных пожарных команд отработали действия при получении сигнала «Пожарная тревога» и выдвинулись в районы условных возгораний.
Были выполнены нормативы по оперативному выводу техники из парков, развертыванию пожарных машин, прокладке магистральных и рабочих линий.
В ходе практической части учений для пожарных расчетов были смоделированы ситуации по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, парков вооружения и военной техники.
При ликвидации очагов условного возгорания, помимо воды, применялись специальные пенные растворы.
К пожарно-тактическим учениям привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано до 40 единиц специальной пожарной техники.
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