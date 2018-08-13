В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкальском крае прошли комплексные пожарно-тактические учения

Военнослужащие в составе штатных гарнизонных и внештатных пожарных команд отработали действия при тушении различных пожароопасных объектов, в частности, складов с боеприпасами, парков вооружения и военной техники.

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае , прошли комплексные пожарно-тактические учения.

Военнослужащие в составе штатных гарнизонных и внештатных пожарных команд отработали действия при получении сигнала «Пожарная тревога» и выдвинулись в районы условных возгораний.

Были выполнены нормативы по оперативному выводу техники из парков, развертыванию пожарных машин, прокладке магистральных и рабочих линий.

В ходе практической части учений для пожарных расчетов были смоделированы ситуации по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, парков вооружения и военной техники.

При ликвидации очагов условного возгорания, помимо воды, применялись специальные пенные растворы.

К пожарно-тактическим учениям привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано до 40 единиц специальной пожарной техники.