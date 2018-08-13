Ещё
СМИ: Доля новых вооружений в ВКС составляет почти 75%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Доля новых вооружений в ВКС составляет почти 75% 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Доля современных вооружений на службе Воздушно-космических сил составляет 74 процента. По этому показателю ВКС уступают лишь Ракетным войскам стратегического назначения, сообщает «Русская планета».
Только за последние несколько лет в ВКС поступили сотни модернизированных единиц техники. Кроме того, весь лётный состав группы значительно повысил свои навыки благодаря участию в сирийской операции. Стабильность в ряде регионов арабской республики удалось достичь непосредственно благодаря действиям отечественной авиации.
Главным приобретением российских ВКС в ближайшее время станет перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения отечественного производства Су-57. Его разработка идёт вот уже 17 лет, а первый полёт истребитель совершил 8 лет назад. Предполагается, что этап опытно-конструкторских работ Су-57 продлится до конца следующего года.
Парламентская газета: последние новости
Российским Военно-воздушным силам исполнилось 106 лет Клинцевич назвал цель появления американского эсминца в Чёрном море Центр Хруничева привлекут в разработке сверхтяжёлой ракеты-носителя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А Крым не наш, а Крым не наш»111
Раздел Каспия назвали триумфом Путина347
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле83
Выпивший Агутин опозорился на концерте35
Украину призвали готовиться к бомбардировкам31
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение