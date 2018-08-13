СМИ: Доля новых вооружений в ВКС составляет почти 75%

Доля современных вооружений на службе Воздушно-космических сил составляет 74 процента. По этому показателю ВКС уступают лишь Ракетным войскам стратегического назначения , сообщает «Русская планета».

Только за последние несколько лет в ВКС поступили сотни модернизированных единиц техники. Кроме того, весь лётный состав группы значительно повысил свои навыки благодаря участию в сирийской операции. Стабильность в ряде регионов арабской республики удалось достичь непосредственно благодаря действиям отечественной авиации.

Главным приобретением российских ВКС в ближайшее время станет перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения отечественного производства Су-57. Его разработка идёт вот уже 17 лет, а первый полёт истребитель совершил 8 лет назад. Предполагается, что этап опытно-конструкторских работ Су-57 продлится до конца следующего года.