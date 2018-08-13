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На Северном флоте начались полевые выходы подразделений артиллерии
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На Северном флоте начались полевые выходы подразделений артиллерии 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца военнослужащие отработают вопросы совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей в условиях Крайнего Севера, а также выполнят боевые стрельбы с различных огневых позиций.
В Мурманской области начались полевые выходы подразделений артиллерии Северного флота. В течение месяца военнослужащие отработают, вопросы совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин в условиях Крайнего Севера.
Артиллеристы выполнят более 200 различных огневых задач с учебно-боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.
В ходе практической части мероприятий артиллеристы будут совершенствовать навыки по решению индивидуальных задач с боевой стрельбой с различных огневых позиций, в том числе с применением высокоточных боеприпасов.
Также военнослужащие в составе подразделений выполнят нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.
В полевых выходах принимают участие более 700 артиллеристов Северного флота, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
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