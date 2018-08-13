На Северном флоте начались полевые выходы подразделений артиллерии

В течение месяца военнослужащие отработают вопросы совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей в условиях Крайнего Севера, а также выполнят боевые стрельбы с различных огневых позиций.

Мурманской области начались полевые выходы подразделений артиллерии Северного флота. В течение месяца военнослужащие отработают, вопросы совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин в условиях Крайнего Севера.

Артиллеристы выполнят более 200 различных огневых задач с учебно-боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.

В ходе практической части мероприятий артиллеристы будут совершенствовать навыки по решению индивидуальных задач с боевой стрельбой с различных огневых позиций, в том числе с применением высокоточных боеприпасов.

Также военнослужащие в составе подразделений выполнят нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

В полевых выходах принимают участие более 700 артиллеристов Северного флота, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.