На таганрогском заводе переобуют крылатого «Медведя»

По его словам, первый вылет Ту-95МСМ намечен на конец 2019 года.

Переоборудованный «Медведь» будет иметь более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование на отечественной элементной базе и расширенный набор средств поражения.

После модернизации Ту-95МС сможет применять новые крылатые ракеты большой дальности, ранее об этом заявлял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Стратегический ракетоносец Ту-95МС наряду с Ту-160 — составляющие ядерной триады. «Медведь» способен поражать цели в удаленных районах или в глубоком тылу противника, передает "Уралинформбюро"