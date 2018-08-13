На таганрогском заводе переобуют крылатого «Медведя» 

Глубокая модернизация ждет стратегический ракетоносец Ту-95МС ("Медведь" — по классификации НАТО). Работы ведутся на Таганрогском авиационном заводе. Контракт с конструкторским бюро «Туполев» Министерство обороны РФ заключило еще полтора месяца назад, пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Александра Конюхова
По его словам, первый вылет Ту-95МСМ намечен на конец 2019 года.
Переоборудованный «Медведь» будет иметь более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование на отечественной элементной базе и расширенный набор средств поражения.
После модернизации Ту-95МС сможет применять новые крылатые ракеты большой дальности, ранее об этом заявлял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС наряду с Ту-160 — составляющие ядерной триады. «Медведь» способен поражать цели в удаленных районах или в глубоком тылу противника, передает "Уралинформбюро".
По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, получившие боевое крещение в Сирии Ту-160 и Ту-95МС, выпустили 66 крылатых ракет по объектам террористов, уничтожив все намеченные цели.