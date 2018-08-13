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Как модернизируют ракетоносец Ту-95МС
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Как модернизируют ракетоносец Ту-95МС 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом информагентству «Интерфакс» рассказал гендиректор компании Александр Конюхов. Работы по модернизации уже идут в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева.
Первый вылет Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года. Ту-22М3 и Ту-160 после модернизации также получат в обозначении дополнительную букву М.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС на них установят более мощные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование будет построено на отечественной элементной базе, значительно расширится спектр применяемых средств поражения.
В частности, Ту-22М3М, Ту-160М и Ту-95МСМ смогут нести новые крылатые ракеты большой дальности, разработка и испытания которых завершены, они готовы к серийному выпуску.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются основными носителями воздушного ядерного оружия. Ту-22М3 по своим характеристикам вплотную приближается к стратегам. В свое время появление этих дальних бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла, названных в НАТО Backfire (ответный огонь), вызвало настоящую панику в Североатлантическом блоке.
Как оказалось, ни в США, ни в Западной Европе боевых самолетов с такими характеристиками тогда не существовало. После модернизации возможности Ту-22М3М значительно улучшатся, и обновленный самолет еще долгие годы будет нести свою ратную службу. Кстати, не так уж и давно с борта Ту-22М3 был произведен испытательный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
А Ту-95 — вообще старожил в наших ВВС, а теперь и ВКС. По кодификации НАТО он называется Bear (Медведь). Впервые в воздух прототип бомбардировщика поднялся в 1952 году. А с 1955 года он стал выпускаться серийно. В различных вариантах производился до начала 1990-х.
На Ту-95МС демонтировано оборудование для авиабомб. Теперь «Медведи» чистые ракетоносцы. Основное вооружение — крылатые ракеты Х-55. Во внутреннем — ранее бомбовом — отсеке на пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. Еще десять ракет самолет может нести на внешних подвесках.
В модернизированном варианте Ту-95МСМ сможет нести во внутреннем отсеке шесть, а на внешних подвесках шестнадцать новейших ракет Х-101, дальность полета которых намного превышает 5000 км. Конструкция Ту-95 оказалась настолько удачной, что даже, по мнению зарубежных экспертов, он будет представлять угрозу для любого противника еще не один десяток лет.
Для долгой службы самолет надо просто поддерживать в нормальном техническом состоянии и постоянно модернизировать, что сейчас и делается.
Кстати, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС были задействованы в борьбе с террористическими группировками в Сирии, и это было их первое боевое применение. Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.
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