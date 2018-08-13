Молодые пилоты осваивают перехватчик МиГ-31: кадры учений на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке больше десятка выпускников летного училища приступили к освоению перехватчиков МиГ-31.

Сначала, еще на земле, вместе с наставниками разбирают предстоящий полет. Самое сложное — это боевые стрельбы. Задача МИГ-31 — охрана неба на сотни километров вокруг Владивостока

МиГ-31 — самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.