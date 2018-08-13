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Молодые пилоты осваивают перехватчик МиГ-31: кадры учений на Дальнем Востоке
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Молодые пилоты осваивают перехватчик МиГ-31: кадры учений на Дальнем Востоке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Дальнем Востоке больше десятка выпускников летного училища приступили к освоению перехватчиков МиГ-31.
Сначала, еще на земле, вместе с наставниками разбирают предстоящий полет. Самое сложное — это боевые стрельбы. Задача МИГ-31 — охрана неба на сотни километров вокруг Владивостока.
МиГ-31 — самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.
Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.
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