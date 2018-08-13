Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море

МУРМАНСК , 13 августа. / ТАСС /. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в рамках арктического похода в понедельник миновал пролив Карские ворота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Отряд во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прошел в понедельник пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и продолжил выполнение задач арктического похода в Карском море", — говорится в сообщении.

В состав отряда также входят большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», ледокол " Илья Муромец ", танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-143.

В Баренцевом море они провели в воскресенье учения по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали взаимодействие с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. С борта «Вице-адмирала Кулакова» активно осуществлялись полеты корабельных вертолетов Ка-27.

В Карском море особое внимание будет уделяться мониторингу ледовой обстановки. Отряд Северного флота также проведет ряд учений спасательной направленности на трассе Северного морского пути.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений по маршруту перехода, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах.