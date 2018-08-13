Стоило России похвастаться «смертельным оружием», как запад украл разработки

Китае есть старинная пословица: «Не выставляй богатство напоказ» — стране нужен «козырь в рукаве», чтобы вытащить его в решающий момент.

В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин выложил сразу пять козырей: крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, ядерные торпеды, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», глубоководные беспилотники, а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», привлекший наибольшее внимание публики.

Распространение информации об этом ракетном комплексе многих напугало: дело в скорости ракет, в десять раз превышающей скорость звука, и способности маневрировать в полете, преодолевая любую систему ПВО. Для «Кинжала» американские Patriot, Aegis, THAAD, из которых состоят системы ПВО по всему миру, сравнимы с папье-маше. В качестве меры устрашения и чтобы никто не говорил, что Россия делает оружие только в презентациях, недавно были проведены специальные испытания и опубликовано видео.

По словам представителей российской армии, все ракеты попали точно в цель, и испытания прошли очень успешно. Несколько комплексов уже несут боевое дежурство, ведется работа по налаживанию их серийного производства. Узнав об этом, западный мир «перепугался не на шутку», западные СМИ начали активно обсуждать насколько страшно гиперзвуковое оружие России и Китая.

На конференции, посвященной противовоздушной обороне, командир Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен (John Hyten) признался: «Китайское и российское гиперзвуковое оружие — это очень серьезно. У нас нет никаких шансов справиться с ним, в данном случае США сильно отстает от Китая и России».

Откровенно говоря, ракетные технологии и системы ПВО можно сравнить с «копьем» и «щитом» — чаще всего копье сильнее щита, так и у ракет есть множество способов преодолеть систему ПВО (маневренность в полете, боеголовки индивидуального наведения, гиперзвуковая скорость). В словах Хитена есть определенная стратегическая уловка — американские военные определенно ведут разработку гиперзвукового оружия, только не говорят об этом во всеуслышание, как российские, и для подобных высказываний есть скрытые мотивы.

Да, точно, чувствую знакомый запах…

Все это — надувательство, невооруженным глазом можно увидеть настоящую цель Стратегического командования Вооруженных сил США — деньги. Откуда возьмутся средства на разработку нового оружия, если не плакаться конгрессу о том, как сильны Россия и Китай, и как американскую армию прижимают? Разумеется, правда всплыла наружу: «Я всегда хотел, чтобы мы начали работать над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад, потому что тогда мы бы не беспокоились… но мы этого не сделали, так что надо начинать сейчас, что мы и делаем».

Конгресс это «очень тронуло», и компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 928 миллионов долларов — все на исследования технологий, связанных с гиперзвуковым оружием. Однако, в сравнении с проведением собственных разработок перспектива «позаимствовать» какие-либо материалы прямиком от русских, очевидно, кажется американским военным более заманчивой.

Не думал я, что у них получится. Согласно многочисленным сообщениям зарубежных и российских СМИ, вполне вероятно, что конфиденциальная информация о российском гиперзвуковом оружии уже оказалась в руках западных шпионов!

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Неприступные твердыни легче брать изнутри. Несмотря на то, что еще не установлено, сколько конкретно человек виновны в утечке, и какая информация была передана, Россия однозначно понесла большой ущерб.

Ранее ученый, подозреваемый в утечке, многократно работал над проектами по разработке стратегического вооружения — над аэродинамикой и гидродинамикой «Кинжала». Даже если он не передал чертежи, ключевые технологии ракетного комплекса все-таки оказались в руках западных шпионов, и последствия будут очень серьезными.

Франции, Страны НАТО могут провести целенаправленное исследование и выявить потенциальные слабые места ракет, и тогда «козырь» будет раскрыт, а эффект устрашения уменьшится на половину. Вспоминается игра-стратегия Command & Conquer: Red Alert. В ней у войск США, Великобритании ФРГ и других государств западного лагеря есть специальные «шпионы», которые крадут технологии из других стран или же устраивают саботаж.

Шпионы существуют не только в играх или фильмах про Бонда, они оказывают влияние на события реальности, пользуясь моментом и разрушая крепость изнутри.

Кроме того, большие вопросы вызывает контроль конфиденциальности и управление персоналом, связанным с секретными разработками. Вы еще помните глубоководные беспилотники, способные нести ядерные боеголовки, о которых мы говорили ранее?

Утечка здесь связана не с тем, что научный сотрудник сдал все секреты западному шпиону, наломали дров очень многие — в ноябре 2015 года телеканал НТВ вел репортаж о встрече Путина и Ассоциации Военно-промышленных компаний. Тогда оператор случайно заснял то, как высшие чины российской армии изучают документы, связанные с вышеописанными беспилотниками… Все равно, что те же самые документы будут изучать зрители перед экранами. Кадры из репортажа были удалены, но слишком поздно — американские военные уже обратили на них внимание, включив новую информацию в ядерный доклад.