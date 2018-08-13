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В США «Алмаз-Антей» внесли в десятку крупнейших производителей оружия в мире
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В США «Алмаз-Антей» внесли в десятку крупнейших производителей оружия в мире 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Параметрами распределения в рейтинге журнал называет выручку компаний от продажи продукции военного назначения.
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» вошел в десятку крупнейших мировых производителей вооружений, оказавшись на восьмой позиции рейтинга «ТОП-100» по версии американского журнала Defense News. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
По мнению экспертов издания, концерн значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил лидерство на российском рынке.
Параметрами распределения в рейтинге журнал называет выручку компаний от продажи продукции военного назначения.
По словам генерального директора концерна Яна Новикова, обязательства компании в рамках действующих экспортных контрактов выполняются и будут выполняться в полном объеме и в намеченные сроки.
Также в рейтинг вошли шесть компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
«Алмаз — Антей» вошел в список в 2006 году, с тех пор его позиция в рейтинге поднималась с 50-й позиции до восьмой.
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