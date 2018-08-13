В США «Алмаз-Антей» внесли в десятку крупнейших производителей оружия в мире

Параметрами распределения в рейтинге журнал называет выручку компаний от продажи продукции военного назначения.

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» вошел в десятку крупнейших мировых производителей вооружений, оказавшись на восьмой позиции рейтинга «ТОП-100» по версии американского журнала Defense News. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

По мнению экспертов издания, концерн значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил лидерство на российском рынке.

Параметрами распределения в рейтинге журнал называет выручку компаний от продажи продукции военного назначения.

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, обязательства компании в рамках действующих экспортных контрактов выполняются и будут выполняться в полном объеме и в намеченные сроки.

Также в рейтинг вошли шесть компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

«Алмаз — Антей» вошел в список в 2006 году, с тех пор его позиция в рейтинге поднималась с 50-й позиции до восьмой.