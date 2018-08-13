Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые вошел в десятку мировых производителей вооружения

ТАСС , 13 августа. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге «Топ-100» американского специализированного еженедельника Defense News. Также в этот вошли еще пять компаний из России

В первую тройку рейтинга вошли американские Lockheed Martin ($47,9 млрд), Raytheon Company ($23,5 млрд) и британская BAE Systems ($22,3 млрд), сохранившие лидерство среди мировых предприятий ВПК.

Как отмечает издание, «Алмаз-Антей», занимающийся разработкой и производством средств противовоздушной и противоракетной обороны, за последний год поднялся в рейтинге сразу на три позиции — с 11-го на восьмое место. По данным еженедельника, доходы предприятия в 2017 году составили $9,1 млрд, увеличившись на 39% по сравнению с 2016 годом.

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, результаты деятельности холдинга в сфере военно-технического сотрудничества «подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения номенклатуры концерна». «Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России», — приводит его слова пресс-служба «Алмаз-Антея».

Важной особенностью концерна по продвижению продукции военного назначения на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций, подчеркнул Новиков.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые был включен в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-го места по итогам производственной деятельности за предыдущий финансовый год.

Другие российские компании

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения «Топ-100» составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в этом рейтинге производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.