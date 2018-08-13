Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники Киргизии

В настоящее время на двух развернутых сборных пунктах поврежденных машин они приступили к дефектовке вооружения и военной техники, по результатам которой будет оказана помощь в ее восстановлении.

Российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа окажут помощь в ремонте более 500 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Киргизии

В настоящее время на двух развернутых сборных пунктах поврежденных машин российские специалисты приступили к дефектовке вооружения и военной техники, по результатам которой будет оказана помощь в ее восстановлении.