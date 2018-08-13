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Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники Киргизии
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Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники Киргизии 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время на двух развернутых сборных пунктах поврежденных машин они приступили к дефектовке вооружения и военной техники, по результатам которой будет оказана помощь в ее восстановлении.
Российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа окажут помощь в ремонте более 500 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Киргизии.
В настоящее время на двух развернутых сборных пунктах поврежденных машин российские специалисты приступили к дефектовке вооружения и военной техники, по результатам которой будет оказана помощь в ее восстановлении.
С октября 2003 года на территории Киргизии в пригороде Бишкека расположена российская авиабаза Кант. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
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