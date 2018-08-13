Ещё
Фирма Туполева создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фирма Туполева создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания «Туполев» создаст для Минобороны РФ модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, соответствующий контракт уже заключен, сообщили ТАСС в понедельник в ее пресс-службе.
"Контракт на создание глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ уже заключен", — сообщили в компании.
Подробности и сроки работ по глубокой модернизации самолета пока не раскрываются. В пресс-службе уточнили, что к концу года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности — одна из приоритетных задач для российского военного ведомства. Он также отмечал, что «Туполев» отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца 2018 года.
ТАСС: последние новости
Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники армии Киргизии В Татарстане прошли испытания созданного по заказу Минобороны беспилотного конвертоплана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок182
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание106
Озвучены детали раздела Каспийского моря37
Хачатурян оставил семье долги12
Видео
00:45
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение