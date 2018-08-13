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Военные в Сибири, Поволжье и на Урале на учениях прикрыли аэродромы от воздушной разведки
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Военные в Сибири, Поволжье и на Урале на учениях прикрыли аэродромы от воздушной разведки 

ТАСС 15 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Более тысячи человек приняли участие в учениях специалистов по радиоэлектронной борьбе, которые прикрыли военные аэродромы в Сибири, Поволжье и на Урале от разведки условного противника. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"По замыслу учения, самолеты тактической авиации условного противника вышли в зону ведения воздушной разведки с целью обнаружения военных аэродромов и летательных объектов, базировавшихся на них. Военные специалисты совершили марш в район предполагаемых учений на современных подвижных комплексах радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» и «Москва-1». Они оперативно заняли боевые позиции, определили свои координаты и провели маскировку техники. В радиусе 100 километров военнослужащие обнаружили источники радиоизлучения и осуществили подавление радиосвязи и бортовых средств разведки, находящихся на борту самолета", — рассказали в пресс-службе.
"В итоге специалисты РЭБ выполнили задачу по прикрытию военных аэродромов от глаз воздушного противника и блокировали передачу данных авианаводчиками «неприятеля», нарушив систему управления", — добавили в округе.
В учениях было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.
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