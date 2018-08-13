Более 500 единиц боевой и специальной техники сопроводят экипажи военной автоинспекции Восточного военного округа 

В ходе совершения марша автомобильной колонны с крупногабаритным грузом, экипажи ВАИ обеспечат безопасность дорожного движения путем сопровождения и соблюдения скоростного режима.
Военнослужащие военной автомобильной инспекции Восточного военного округа выполняют задачи по сопровождению колонн на полигон в Забайкальском крае с вооружением и военной техникой воинских частей округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках предстоящих учений.
За текущий месяц экипажи ВАИ сопроводят более 500 единиц боевой и специальной техники на полигоны Забайкалья, транспортировку которых осуществляют тягачи.
В ходе совершения марша автомобильной колонны с крупногабаритным грузом, экипажи ВАИ обеспечат безопасность дорожного движения путем сопровождения и соблюдения скоростного режима.
Общий маршрут сопровождаемой колонны составит более 1000 км.
Стоит отметить, что перед совершением протяженного марша автомобильных тралов с крупногабаритным грузом, военнослужащие ВАИ тщательно изучили маршрут движения, чтобы не допустить заторов на дорогах общего пользования, как на федеральных трассах, так и в населенных пунктах.