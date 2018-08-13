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Акция «Военная Служба по контракту в ВС РФ состоялась в честь праздника ВВС в Каменск-Уральский
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Акция «Военная Служба по контракту в ВС РФ состоялась в честь праздника ВВС в Каменск-Уральский 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На центральной площади города, специалисты пункта отбора на военную службу по контракту по Свердловской области совместно с администрацией города развернули мобильный пункт отбора и организовали выставку военной техники.
12 августа состоялась Акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силы РФ — твой выбор» в честь празднования дня военно-воздушных сил (ВВС) в городе Каменск-Уральский.
На центральной площади города, специалисты пункта отбора на военную службу по контракту (первого разряда) по Свердловской области совместно с администрацией города развернули мобильный пункт отбора и организовали выставку военной техники. Для всех желающих жителей города и Свердловской области военнослужащие и психологи пункта отбора провели консультирование по всем вопросам прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.
Более 120 человек изъявили желание проходить службу в войсковой части ВКС, дислоцированной в городе Каменск-Уральский. С кандидатами был проведена предварительный отбор в виде тестирования на стрессоустойчивость и военно— профессиональную направленность личности, а также беседы.
Праздничное мероприятие закончилось концертом на информационно сценическом модуле пункта Отбора. Для жителей города выступили творческие коллективы от администрации города.
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