Американских солдат начали натаскивать на Россию

Китаем. Армия США решила изменить систему теоретической и практической подготовки своих военнослужащих, пишет американское издание Task and Purpose. К солдатам и офицерамд теперь предъявляются значительно более серьезные требования. Поскольку в обозримом будущем, согласно новой доктрине Пентагона , им придется воевать с двумя сильнейшими противниками — Россией

Система подготовки меняется кардинальным образом. Совсем недавно она была организована в расчете на вооруженную борьбу с заведомо более слабым противником. Как это было, допустим, в Афганистане и в Ираке . А позже в Сирии и опять в Ираке, где воевать приходилось со слабо вооруженными и не лучшим образом подготовленными террористами.

Теперь и у российской, и у китайской армий и вооружение не хуже (а зачастую — и лучше), и офицеры и рядовой состав прекрасно подготовлены в процессе постоянных тренировок, учебных тревог и регулярных маневров. И, соответственно, американскому командованию просто приходится пытаться подтянуть свою армию до того же уровня боевой готовности.

Ситуация, действительно, кардинальным образом отличается от той, которая была у американцев в Афганистане и в Ираке, когда вторжению их сухопутных войск предшествовали массированные подготовительные удары с воздуха. Американские генералы это признают. Теперь никаких крупных воздушных операций, в которых используются сотни самолетов тактической авиации, быть не может. Потому что Россия и Китай при помощи ракет «воздух-воздух» сверхдальнего действия способны парализовать функционирование вспомогательной авиации — самолетов-заправщиков, АВАКСов, самолетов-разведчиков, воздушных командных пунктов. То есть — никаких «Бурь в пустыне» при столкновении с серьезным противником больше не предвидится.

Как пишет Task and Purpose по результатам общения с командованием 4-й пехотной дивизии Сухопутных войск США, «принято решение проводить как можно больше масштабных тренировок с привлечением различной техники, начиная от бронетранспортеров и танков, заканчивая артиллерией и авиацией. На полигонах, где применение тяжелой техники в достаточном количестве невозможно, предлагается использовать тренажеры-имитаторы и симуляторы боя».

В тренировках, направленных на подготовку к военным действиям против России и Китая, как правило, кроме пехоты отныне участвуют танки М1А2 «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли» и самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин».

Надо сказать, что необходимость всего этого американским военным была понятна давно — после принятия Пентагоном в начале этого года «Стратегии национальной обороны». Документ радикально отличается от подобной же Стратегии 2012 года, в которой говорилось о переключении зоны главных интересов США с Афганистана и Ирака на Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. Тогда Россия рассматривалась не в качестве врага, а в роли даже возможного сателлита для достижения всемирной гегемонии США. Сформулировано это было предельно дипломатично: «Поощрение России к тому, чтобы она вносила вклад в поддержание международного мира и безопасности по широкому спектру вопросов».

В 2018 году Пентагон вычеркнул международных террористов из списка своих главных врагов. Вместо них две первые позиции в перечне военных угроз заняли Россия и Китай. «Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», — говорится в документе.

Более конкретен был министр обороны США Джеймс Мэттис , заявивший при принятии Стратегии: «Соперничество великих держав вновь становится реальностью. Мы продолжим кампанию борьбы с терроризмом, которую ведем сегодня, но основное внимание в американской национальной безопасности теперь будет уделяться не терроризму, а соперничеству между великими державами».

Таким образом, он, по сути, вынес за скобки основных угроз даже Северную Корею Иран , которые перечислены в Стратегии-2018 сразу после Китая. Поскольку и КНДР, и Иран великими державами, как известно, не являются.

Раньше других родов войск переориентировались на «новых врагов» в ВВС США. Впервые после окончания Холодной войны в боевой авиации принялись снова воссоздавать «эскадрильи агрессоров», вооруженные преимущественно советскими и даже российскими самолетами. Либо — их имитаторами. На таких «агрессоров» сегодня уже натаскивают пилотов американской истребительной авиации.

Для этой цели Пентагон через посредников закупает в бывших советских республиках и странах Варшавского договора МиГи и Су. По большей части это, конечно, самолеты третьего поколения, например — МиГ-21. Однако порой удается закупить и вполне современную технику, стоящую на вооружении ВВС России.

Таков истребитель МиГ-29, относящийся к четвертому поколению. А недавно Украина , сама испытывающая острейшую нехватку боевых машин, продала Штатам два истребителя Су-27. Это очень ценные для Пентагона приобретения. Поскольку в ВВС России в сумме насчитывается порядка 300 МиГ-29 и Су-27. В связи с чем американским пилотам наверняка придется с ними биться в воздухе, если США затеют новую попытку силой сохранить свой статус единоличного мирового лидера.

«Эскадрильи агрессоров» активно используют для обучения американских пилотов приемам воздушных сражений с российской авиатехникой. Натаскивают и на наши наиболее современные истребители — Су-35С и Су-57. В роли этих двух самолетов американцы намерены использовать свои F-35. При этом, естественно, пилотам F-35 будет выдаваться задание моделировать возможности российских «Сушек», для чего заокеанский истребитель дооснастят какой-то специальной аппаратурой. Конечно, в результате получится очень приблизительная имитация.

Проводятся тренировки и «на выезде». Так, в ВВС Малайзии эксплуатируются 18 закупленных у нас истребителей Су-30МКМ поколения 4+. Поэтому на авиабазе Гонг Кедак во время регулярных совместных учений американцы осваивают Су-30МКМ и разрабатывают методику борьбы с ними своих самолетов F-15C и F/A-18E Super Hornet.

В подготовку к войне с двумя сверхдержавами втянуты и сухопутные войска США. О чем, собственно, главным образом и рассказало издание Task and Purpose. Помимо методик, не предназначенных для широкого распространения, в Штатах выходят и документы «для всех». К таковым относится 60-страничное учебное пособие «Российская война нового поколения», составленное командованием Сухопутных войск.

Назвать его систематизированным и полностью соответствующим реальности непросто. Хотя бы потому, что наряду с объективными данными и полезными рекомендациями в нем приводятся и несущественные детали, и надуманные обобщения. Так, например, подробно описывается способ установки русскими растяжек, когда к гранате прикрепляется «леска, смоченная моторным маслом». Почему-то безапелляционно заявлено о будто бы слабой мотивации российских военнослужащих. Вот с чего это в Пентагоне взяли? Так спокойней готовиться к войне с нашей страной?

А вот российская техника и ее боевые возможности описаны довольно точно. К сильным сторонам авторы методички относят эффективную радиоэлектронную борьбу. В связи с чем американским пехотинцам рекомендуется тренироваться на полигонах в условиях блокированного сигнала GPS. Что, надо сказать, для них сильно непривычно.

Необходимо, утверждает новая методичка, готовиться и к тому, что противник будет зачищать значительные территории ударами с больших расстояний при помощи авиации и артиллерии. Но при этом почему-то (видимо, чтобы не сеять в войсках панических настроений) говорится, что российская артиллерия имеет невысокую точность ведения огня. «После того, как достигнуты значительные разрушения, наземные силы начинают маневрировать, предпочтительно с участием бронетранспортеров», — успокаивает своего солдата новое заокеанское учебное пособие.

Еще одна сильная сторона Вооруженных сил РФ, по мнению авторов, — эффективная противовоздушная оборона. Недостаток — слабая логистика.

Многочисленные маневры, которые регулярно проводят силы НАТО на территории Восточной Европы и в Прибалтике, максимально возможно моделируют и живую силу, и технику «главного врага». В качестве техники «агрессора» регулярно используют танки Т-55 и Т-72. При этом «условный противник» зачастую одет в камуфляжную форму, напоминающую российскую. Порой идут дальше, привлекая к маневрам в качестве статистов, имитирующих гражданское население, людей, говорящих по-русски.

Все это не стоит воспринимать со снисходительной усмешкой. Столь тщательная боевая подготовка стоит огромных денег. Но что-что, а доллары американцы не привыкли бросать на ветер.