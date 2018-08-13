«Туполев» подписал с Минобороны РФ госконтракт на глубокую модернизацию «стратега» Ту-95МС

«Контракт на глубокую модернизацию — Ту-95МСМ — был заключен полтора месяца назад. Работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева — ИФ)», — рассказал Конюхов.

«Первый вылет Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года», — отметил также глава «Туполева».

Гендиректор «Туполева» также рассказал, заводские летные испытания первого глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М завершатся до конца года. «Заводские испытания первого Ту-22М3М начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря, затем самолет будет передан на ГСИ (государственные совместные испытания — ИФ)», — заявил Конюхов, отвечая на вопрос агентства о сроках испытаний Ту-22М3М. «По результатам государственных испытаний будет принято решение об объеме первой партии строевых самолетов, подлежащих модернизации», — сказал он.

7 августа в пресс-службе «Туполева» «Интерфаксу» сообщили о создании первого опытного образца глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. 16 августа на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова пройдет церемония передачи нового самолета на этап наземных и летных испытаний.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии . Самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана Ирака и наносили групповой удар по террористам.

Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы. Также «Туполев» ведет работы по созданию опытных образцов глубоко модернизированных самолетов Ту-160М и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС «на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения».

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что ведется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95МС под применение новых крылатых ракет большой дальности.

В апреле гендиректор «Туполева» Конюхов заявил «Интерфаксу», что на государственные совместные испытания (ГСИ) вышел «стратег» Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ.