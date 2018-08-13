Более 1.5 тысяч военных связистов ВВО приняли участие в радиотренировке в ходе учения

Специалисты связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и переме-щению современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

С военнослужащими войск связи Восточного военного округа состоялась масштабная радиотренировка по обеспечению связью и передаче информации в ходе учения.

Военные связисты организовали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления округа и подчинёнными узлами связи в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Специалисты связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание было уделено обеспечению работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и всех видов каналов связи.

К мероприятиям было привлечено более 1,5 тысяч человек, задействовано около 200 единиц техники, в том числе многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут -2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.