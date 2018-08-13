Ещё
На учениях в Южной Осетии военные покажут умение действовать не по шаблону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях в Южной Осетии военные покажут умение действовать не по шаблону 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к активной фазе двусторонних учений на полигоне «Дзарцеми» в Южной Осетии, по требованию командующего войсками округа Александра Дворникова командиры должны будут продемонстрировать умение действовать не по шаблону и самостоятельно принимать решения, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников лично оценит навыки управления командиров подразделений, для чего проведет более шести часов на передовых командных пунктах обеих сторон участников маневров.
"Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", — цитирует пресс-служба Дворникова.
Также, в соответствии с его решением, соединения и воинские части общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, и авиационные части объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле на общевойсковых полигонах, расположенных по обе стороны Кавказского хребта. В рамках учения отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.
Отмечается, что в совместных учениях принимают участие более 2 тысяч военных и задействовано около 400 единиц военной техники.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание62
Володин намекнул на исчезновение пенсий
«Сигнал смерти»
Российских школьников заставят учиться дольше
В России засомневались в родстве с Украиной
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Пожары
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение