Ещё
Международный военно-технический форум пройдет во Владивостоке в конце августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный военно-технический форум пройдет во Владивостоке в конце августа 

ТАСС 30 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 августа. На нем можно будет познакомиться с образцами военной техники, стоящей на вооружении подразделений Восточного военного округа (ВВО), сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке в период с 24 по 26 августа пройдут мероприятия в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018». Планируется, что основные действия развернутся на шести площадках в столице Приморья", — сообщил представитель флота.
В частности, на причале в центре Владивостока будут представлены боевые корабли и суда ТОФ, экспозиция образцов вооружения и военной техники войск. На аэродроме Угловая можно будет познакомиться с самолетами и вертолетами, стоящими на вооружении ВВС и ПВО округа.
В филиале парка «Патриот» развернется историческая выставка вооружений времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а водная станция ЦСКА станет базой для проведения соревнований морских робототехнических комплексов, в которых примут участие телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Также на форуме предусмотрена деловая программа, которая в настоящее время формируется.
ТАСС: последние новости
Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания Свыше 3 тыс. военнослужащих поучаствовали в тактических учениях на Сахалине Новый беспилотник "Орион-Э" представят на форуме "Армия-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Володин намекнул на исчезновение пенсий1834
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание26
Американский эсминец зашел в Черное море
Колбаса может исчезнуть с прилавков магазинов34
WhatsApp рассекретит все переписки пользователей25
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение