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ВКС РФ нанесли удар по обьектам «противника» в Хабаровском крае
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ВКС РФ нанесли удар по обьектам «противника» в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали ночное бомбометание на малых высотах.
На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае экипажи самолеты Су-34 Восточного военного округа провели бомбардировку пунктов управления в тылу условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Летчики бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа уничтожили пункты управления в тылу условного противника в ходе состоявшегося летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае», — сказано в сообщении пресс-службы.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали ночное бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе командно-штабные машины условного противника.
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