ВКС РФ нанесли удар по обьектам «противника» в Хабаровском крае

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали ночное бомбометание на малых высотах.

На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае экипажи самолеты Су-34 Восточного военного округа провели бомбардировку пунктов управления в тылу условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Летчики бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа уничтожили пункты управления в тылу условного противника в ходе состоявшегося летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае», — сказано в сообщении пресс-службы.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали ночное бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе командно-штабные машины условного противника.