Ещё
Уничтожение крылатых ракет отработают на учениях в Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уничтожение крылатых ракет отработают на учениях в Сибири 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше тысячи военнослужащих соединений и подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, отработают уничтожение крылатых ракет во время стартовавшего полевого лагерного сбора. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"В соединениях и подразделениях противовоздушной обороны в Сибири стартовал полевой лагерный сбор, в котором примут участие свыше тысячи военнослужащих. Главной задачей практических действий станет отработка действий по обнаружению и уничтожению малоразмерных высокоманевренных летательных аппаратов и крылатых ракет. Для этого военнослужащие будут использовать такое вооружение, как переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба», зенитная установка ЗУ-23-2 и зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, подразделения отработают учебно-боевые задачи по прикрытию военных объектов в условиях применения условным противником беспилотных летательных аппаратов.
"Полевой лагерный сбор продлится в течение недели. В нем будут задействованы свыше ста единиц специальной и военной техники", — пояснили в пресс-службе.
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
ТАСС: последние новости
Минобороны Литвы: ВВС НАТО два раза за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой ТАСС публикует эксклюзивную информацию о новом транспортнике Ил-276 Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»207
Украина остается без рабочих рук193
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце93
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля106
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле130
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение