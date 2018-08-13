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Военнослужащие ВВО предотвратили нападение десанта «противника» на Сахалин
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Военнослужащие ВВО предотвратили нападение десанта «противника» на Сахалин 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах задействовано: более трех тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять вертолетов Ми-8АТМШ.
Участие в масштабных тактических учениях на нескольких полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Сахалинской области приняли более трех тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
«В активной фазе учений было задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять вертолетов Ми-8АТМШ», — говорится в сообщении.
На этапе боевой стрельбы мотострелковые подразделения поочередно отразили нападение десанта противника на побережье острова Сахалин. Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим десантные средства «противника», из противотанковых установок, которые были установлены на легкобронированные многоцелевые тягачи.
Для обороны побережья острова в «бою» активно применялись беспилотники, которые определяли местоположение «противника» и передавали координаты артиллеристам для уничтожения целей.
В то же время на этапе боевой стрельбы на полигоне «Успеновский» на острове Сахалин военнослужащие поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В и при огневой поддержке танков Т-72Б3.
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